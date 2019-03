Alpkäse bringt 18 Millionen Franken ins Oberland

«Der Alpkäse ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Landwirtschaft im Berner Oberland», sagte Regierungsrat Christoph Ammann (SP) am Dienstag an der 25. Generalversammlung der Vermarktungsorganisation Casalp auf dem Expo-Gelände in Thun.

178 Stimmberechtige und zahlreiche Gäste waren gekommen, um vom Volkswirtschaftsdirektor die Bedeutung der Alpwirtschaft im Kanton Bern zu erfahren. «Rund 18 Millionen Franken ist dessen Wertschöpfung», betonte der Regierungsrat.

Angesprochen waren damit die rund 12 bis 13 Tonnen Alp- und Hobelkäse, die jährlich auf den etwa 500 Alpen im Berner Oberland produziert werden. Diese Wertschöpfung sei wichtig für das Berner Oberland und besonders für jeden einzelnen Alp- und Landwirtschaftsbetrieb.