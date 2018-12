Am Sonntag gegen 1.20 Uhr ist in Därligen in einer Alphütte an der Horeweid ein Feuer ausgebrochen, meldete die Kantonspolizei Bern. Weil das betroffene Gebäude sich in unwegsamem Gelände befindet und keine geeignete Zufahrtsstrasse zur Alphütte besteht, mussten sowohl Einsatzkräfte wie auch Mittel der Feuerwehr Bödeli durch mehrere Helikopterflüge der Rega und der Air Glaciers zur Hütte geflogen werden. Trotz der sofort aufgenommenen Löscharbeiten konnte nicht verhindert werden, dass die Alphütte durch das Feuer komplett zerstört wurde.