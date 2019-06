Alphütte an der Lenk durch Feuer zerstört

Auf dem Rezliberg an Lenk im Simmental ist am Samstag gegen 12 Uhr in einer Alphütte ein Feuer ausgebrochen. Als die ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Lenk und der Polizei vor Ort eintrafen, stand die Hütte bereits in Vollbrand, wie die Kantonspolizei mitteilt.