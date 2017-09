Alpabtrieb: Schön, aber aufwendig

Beim Anblick der Trachtenfamilie Wittwer mit der Ziegenschar an der Spitze des Alpabzugs am Samstag im Suldtal meinte die Frau einer Wandergruppe entzückt: «Jöö, wie schön.» Sie wollten eigentlich eine längere Tour machen. «Es war eine Fehlplanung, weil die Strasse gesperrt war, aber das macht nichts. Wir haben das Auto stehen lassen und geniessen dieses Schauspiel», sagte ein Gruppenmitglied. Zwei Feriengäste aus Faulensee hatten den Anstoss für den Besuch aus der Zeitung bekommen.

Breites Angebot

Mit volkstümlicher Musik, einem Markt, Speis und Trank an Ständen und im Restaurant Pochtenfall wurde das Brauchtum gepflegt und der gute Alpsommer mit den Sennen und Aeschi Tourismus gefeiert.

Elisabeth aus Möriken zeigte stolz ihren Einkauf: Käse aus dem Naturschutzgebiet Suldtal. Sie hat ihn an einem Stand ergattert, wo Älplerfamilien einheimische Produkte feilboten. Es gab aber auch Meringue mit Älplernidle, Chäsbrätel, Bratwürste, Kürbissuppe zu essen, an mehreren ­Orten Getränke und an den Ständen Trockenwürste, Brot, Züpfe, Süssigkeiten, Textilien und vieles mehr.

Bunt und schön

Die mit aufwendigen Blumensträussen geschmückten und sauber gestriegelten Kühe erfreuten die zahlreichen Besucher. Manch ein Bauer war zu Tränen gerührt ob des schönen Anblicks und des Bimmelns der Treicheln und Kuhglocken. Der Shuttlebus war vor und nach dem Alpabzug pausenlos unterwegs. Die Bürokräfte des Tourismusvereins Aeschi gaben Prospekte ab und erteilten Auskünfte. Der Präsident Marc Schopfer unterhielt sich in englischer Sprache mit Indern und einer Reisegruppe aus den USA.

Leider fand der um elf Uhr geplante Alpabzug mit den Schafen von Familie Meichtry nicht statt. Wegen des kalten Wetters und der Prognose von Schneefall ­wurden die Tiere bereits am Donnerstag von den steilen Flanken des Morgenberghorn ins Tal getrieben. Das Wohl der Tiere gehe vor, lautete die Begründung. (Berner Oberländer)