Albin Buchs stellt sich zur Wiederwahl

Buchs: Wiederwahl für eine dritte Amtsperiode

Gemeindeverwalter Beat Zahler ergänzt auf Anfrage: Der Präsident darf dem Gemeinderat während höchstens vier aufeinanderfolgenden Amtsperioden angehören, davon während höchstens drei vollen Amtsperioden als Präsident. Albin Buchs (55), Unternehmer, war von 2010 bis 2013 Gemeinderat. Seit 2014 ist er Gemeindepräsident. Ende 2015 wurde er wiedergewählt. Wegen einer verkürzten Amtsdauer zählt diese Amtszeit nicht. Der Gemeindepräsident stellt sich für eine dritte Amtsperiode zur Wiederwahl zur Verfügung.

Die Amtszeit der Gemeinderatsmitglieder ist auf drei Amtsperioden beschränkt. Ende 2019 endet die erste Amtsdauer von Pia Perren (47), Detailhandelsangestellte, und Hansjürg Gobeli (33), Landwirt. Sie stellen sich für eine zweite Amtsdauer zur Wiederwahl zur Verfügung.

In der Schulkommission hat Christian Burri demissioniert. Der Bäuert Fermel wird ein Sitz in der Schulkommission zugesichert. Von den restlichen Mitgliedern muss jeweils mindestens eines aus der «äusseren» und «inneren» Gemeinde vertreten sein. In der Begleitkommission zur Rechnungsprüfungskommission stellt sich Daniela Müller für eine weitere Amtsdauer zur Wiederwahl zur Verfügung. Ebenfalls wiederzuwählen ist der Gemeindeverwalter Beat Zahler.

Die Wahlvorschläge sind schriftlich beim Gemeinderat bis spätestens sieben Tage vor dem Wahltermin einzureichen. Dieser findet am Freitag, 29. November, an der Gemeindeversammlung um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Moos statt. Die Wahlvorschläge müssen durch mindestens fünf Personen, die in der Gemeinde stimmberechtigt sind, unterzeichnet sein. Die anwesenden Stimmberechtigten können an der Gemeindeversammlung weitere Vorschläge machen.