Endo Anaconda war schon einmal in Interlaken, im Goldenen Anker, damals mit dem Perkussionisten Balts Nill, dem zweiten Urhasen. Stiller Has, Weihnacht und Osterhase zusammen, hält sich hartnäckig in der Szene, wandelt sich und bleibt, auch wenn Endo Anaconda viel vom Alter singt und spricht, Sturm und Drang. Unbeschönigte Sinnsuche, gefasst in eigenwillig-präzises Berndeutsch, bluesig gesungen, im Kunsthaus auch mit kleinen Skat-Einlagen. Anaconda goes Jazz. Und immer noch nach Wallisellen.

Trotz dem Auftritt an Krücken wegen einer gebrochenen Kniescheibe, Anaconda bleibt ein ungezähmter Weltmeer-Pirat, unterwegs von Shanghai bis Schangnau, und ein einsamer Cowboy ohne Pferd. Er weiss: «Äs git kei Himmel ohni Höll.» Roman Wyss, studierter Pianist und Posaunist, mehrfacher Kulturpreisträger wie Endo Anaconda, begleitet ihn am Klavier und führt den wilden Sänger manchmal auch ein bisschen ans Ziel. «Dr Aare na» gings in Interlaken nicht, und auch der «Moudi» blieb zu Hause. Dafür zeichnete Anaconda ein liebevoll ehrliches Bild von der Sockenlismi-Grossmutter mit dem schwarzen Haar auf dem Kinn. Sie brachte ihn besser zum Einschlafen, als dies ihm mit seiner jüngsten Tochter gelingt.