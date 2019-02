Zentrales Problem sei, dass in den letzten Jahren zu wenig Ärzte ausgebildet wurden. «Aber», betont Wyss, «wir konnten schon Ärzte in die Pension entlassen und Nachfolger oder Nachfolgerinnen finden.» Dank dem Engagement in der Weiterbildung junger Ärzte und Ärztinnen sei es möglich, das Beziehungsnetz auszubauen. «Dieses ist unerlässlich, wenn man freie Stellen besetzen will», sagt Peter Wyss.

Ein Vorteil sei ferner, dass die AG in ein Gesundheitszentrum eingebettet ist, zu dem Dienstleister wie die Praxis eines Chirurgen, eine Physiotherapie, Ernährungsberatung, die Väter- und Mütterberatung, die Spitex, die Berner Gesundheit und der Rettungsdienst der Spitäler FMI AG gehören.