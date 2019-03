«Königin oder König zu werden geht auch ohne blaues Blut. An der acht Kilometer langen ‹King of the First Hill›-Volksabfahrt vom Oberjoch bis zum Stählisboden können sich wagemutige Schneeverrückte den Adelstitel mit einer rasanten Fahrt verdienen», heisst es auf der Einla-dung der Grindelwald Firstbahn. An die 300 Schneesportlerinnen und -sportler aus der Region oder von weiter her nahmen die Herausforderung an und machten am Samstag mit. Bei herrlichem Frühlingswetter wurde der Event auch für die vielen Zuschauer zum Erlebnis.