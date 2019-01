Der Pistengeneral steht am Fusse seines Chuenisbärgli. Rennleiter Hans Pieren – er ist wie Präsident Peter Willen seit 25 Jahren am Drücker – sagt am Mittwochnachmittag im dichten Schneetreiben: «Der Schnee ist kein Schaden, er beschert uns einfach eine Menge Arbeit.»