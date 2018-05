Acht Personen nach Frontalkollision in Spital

Am Donnerstag kurz vor 17 Uhr Uhr kam es in Unterbach (Gemeinde Meiringen) einem Unfall. Gemäss Polizeiangaben war ein Auto auf der Hauptstrasse von Brienz her in Richtung Meiringen unterwegs, als es auf zirka halber Strecke auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Weitere zwei Autos konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und verunfallten ebenfalls.

Sämtliche acht Insassen aus den vier beteiligten Autos, darunter zwei Kleinkinder, wurden – teils zur Kontrolle – in Spitäler gebracht.

Infolge der Unfall- und Rettungsarbeiten musste die Verbindungsstrasse zwischen Meiringen und Brienzwiler für mehrere Stunden gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Eine Umleitung über die Brünigpassstrasse wurde durch die Feuerwehr und den Autobahnwerkhof Spiez eingerichtet.

Im Einsatz standen diverse Patrouillen und Spezialdienste der Kantonspolizei Bern, Angehörige der Feuerwehr Meiringen, ein Team der Rega sowie vier Ambulanzteams.

Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs sind im Gang. (flo/pkb)