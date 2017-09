Abzüglete nach 98 Tagen auf der Alp

Es gab am Samstag im Hauptstafel Oberberg der Alp Sefine hinten im Lauterbrunnental früh Tagwache. Der Alpabzug stand an. Den Kühen wartete ein langer Weg. Die erste Etappe führte über den zum Teil steilen Weg rund 1000 Höhenmeter hinunter nach Stechelberg, wo die Tiere aus dem Tal bereits zu Hause waren.

Die andern stiegen in Viehtransporter ein und fuhren nach Wilderswil, wo sie auf dem Hof von Beat Rubin geschmückt wurden. Um 14 Uhr wurde dann zum «Defilee» an vielen Zuschauerinnen und Zuschauern vorbei hinaus zum Wydihof gestartet, wo bereits seit dem Mittag eine Festwirtschaft in Betrieb war.

Hans Peter Feuz, der Präsident des Senntums Sefinen, zeigte sich mit dem Alpsommer 2017 sehr zufrieden. Wobei: An 13 von 98 Alptagen präsentierten sich die Weiden weiss. «Das gibt Mehrarbeit, aber unser Älplerteam hat ausgezeichnete Arbeit geleistet», rühmte Feuz.

Das Team: Käser Patrick Röthlisberger (Wasen im Emmental) und seine Freundin Sandra Lötscher von der Oeschseite (Käserin und Köchin), Martin Ramseier aus Arni (zuständig für Milchkühe), Roger Aeschlimann (zuständig für die Rinder) und Marco Wüthrich (zuständig für den Käsespycher), beide aus Wasen. Dem Älplerteam anvertraut waren 1 Muni, je 110 Kühe und Rinder sowie 11 Schweine. Produziert wurden rund 10,5 Tonnen Alpkäse.

Hans Peter Feuz hat einen Wunsch: «Hoffentlich können wir auch im kommenden Jahr auf das tolle Älplerquintett zählen.» (Berner Oberländer)