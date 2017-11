Ab Januar 2018 produziert Transfair Whisky-Glace

Schokolade-Chili, Whisky Single Mald oder Likörmojito heissen die Aromen. Die Thuner «Glacenheit»-Manufaktur hat sich mit ihren Eisvariationen über die Region hinaus einen Namen gemacht. Und ihre Sorten sind entsprechend beliebt: So gingen von Januar bis Mitte September rund 45 000 Eiskübelchen über die Theke.

Doch über der erfolgreichen Marke hing bis vor kurzem das Damoklesschwert: Im Sommer geriet die Stiftung Pluspunkt, zu welcher auch «Glacenheit» gehörte, in Schieflage, nachdem ihre Tochterfirma, die Gasthof zum Lamm AG, in Konkurs geraten war. Pluspunkt bot rund 50 Jugendlichen in Thun und Spiez betreutes Wohnen und Arbeitsintegration an.

Rettung nahte schliesslich in Form der Stiftung Gewa mit Hauptsitz in Zollikofen, welche Anfang November 45 der über 60 Pluspunkt-Angestellten und die Angebote der Thuner Stiftung übernahm.

Dazu gehört neben «Glacenheit» auch die Marke «Essen & Mehr»: Unter diesem Label entstehen in den Wintermonaten, wenn die Glacenproduktion zurückgefahren wird, Spezialitäten wie Randenketchup und Rauchsalz. Auch der Gartenbau- und Liegenschaftsservice «Gartenwohl» ging damals an die Gewa über.

Transfair übernimmt

Gestern nun wurde bekannt, dass es für «Glacenheit» und «Essen & Mehr» erneut eine Änderung gibt: Auf Anfang 2018 übernimmt nämlich das Thuner Sozialunternehmen Transfair die beiden Marken und integriert diese in seine Lebensmittelproduktion am neuen Firmensitz im Wirtschaftspark Schoren.

Kein Geld geflossen

«Es war ein reiner Bauchentscheid», sagt dazu Benjamin Ritz, Vorsitzender der Transfair-Geschäftsleitung. «Die Gewa-Verantwortlichen sind an uns herangetreten, und wir haben ohne grosse Bedenkzeit zugesagt.»

Für Ritz macht die Übernahme nicht aus wirtschaftlichen, aber aus anderen Gründen Sinn: So können die Arbeitsplätze, aber auch die Produktion in der Region behalten werden, ohne dass Transfair viel investieren muss.

«Wir haben bereits die nötige Infrastruktur und können die neuen Produkte problemlos weiterführen», sagt Ritz, der betont, dass beim Handel kein Geld fliessen werde. (Thuner Tagblatt)