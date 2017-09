A8: Leissigentunnel bis Ende November nachts gesperrt

Ab kommenden Wochenende bleibt der Leissigentunnel bis Ende November für Sanierungsarbeiten nachts gesperrt. Während der Arbeiten wird der Verkehr über die Hauptstrasse umgeleitet.

Die Entwässerung im Leissigentunnel, der seit den 1980er-Jahren in Betrieb ist, sei stark sanierungsbedürftig, teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) am Montag mit. So sind die Schachtabdeckungen teilweise derart festgerostet, dass sie kaum mehr geöffnet werden können. Auch die Entwässerungsrinnen sind teilweise beschädigt und müssen ersetzt werden.

Für die Vorbereitung der Arbeiten sind zwei Sperrungen am 28./29. und 29./30. September von 21 bis 5 Uhr nötig. Anschliessend wird der Leissigentunnel im Oktober und November in den Nächten von Montag bis Samstag jeweils von 20 bis 5 Uhr gesperrt.

www.tunnelsicherheit-a8.ch (sda)