7 Projekte für Innovationspreis nominiert

«Bereits bei der Vorselektion für die Verleihung der Innovationspreise Berner Oberland gab es viel Diskussionsbedarf», teilt Volkswirtschaft Berner Oberland gestern Abend mit. Die Jury sei deshalb vor schwierigen Entscheidungen gestanden. Insgesamt 21 Projekte wurden für die beiden Innovationspreise eingereicht – 4 in der Sparte Berglandwirtschaft und 17 in der Sparte Tourismus (siehe Kasten).

Schliesslich schafften es 7 Projekte in die engere Auswahl. Die Kleinbiogasanlage in Reichenbach, die Espro/Amarx GmbH, Sprossen, Micro- und Frischkräuter, essbare Blüten aus Uetendorf und die Hofkäserei Spitzhorn aus Feutersoey sind in der Kategorie Berglandwirtschaft noch im Rennen. Bei den touristischen Projekten machen die Hotelkooperation Frutigland, der Mountain Drive No Limits der Stockhornbahn AG, die Nordic-Arena Kandersteg und die Hot-Pots aus Brienz untereinander aus, wer den begehrten Preis mit nach Hause nehmen darf.

Projekte filmisch vorgestellt

Die nominierten Projekte stellen sich heuer an der Preisverleihung in einem Kurzfilm vor. Ermöglicht wird das durch die Spiezer Firma Oculus Video. Inhaber und Filmer Martin E. Huber hat mit seinem Team alle Nominierten vor Ort besucht und vor der Kamera ins rechte Licht gerückt. «Die ausgewählten Projekte sind allesamt spannend und beeindruckend», sagt Huber. «Die Jury hat keinen einfachen Job, aus den Nominierten einen Gewinner auszuwählen.»

Die insgesamt sieben Kurz­filme werden am Neujahrsapéro der Volkswirtschaft Berner Oberland gezeigt. An diesem Anlass, der am 11. Januar nächsten Jahres im Congress Centre Kursaal Interlaken stattfindet, entscheidet sich auch, wer schliesslich die begehrten, mit je 3000 Franken dotierten Preise mit nach Hause nehmen kann und auf die Vor­jahressieger Wollreich Haslital GmbH und Ice Magic Interlaken folgen wird. (egs)