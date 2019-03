«Wir stehen an der Schwelle zwischen Winter und Frühling», sagte gestern Niesenbahn-Geschäftsführer Urs Wohler in Spiez vor den Medien. Dank 25 bis 30 Fachleuten verschiedenster regionaler Betriebe, die täglich auf den Niesen fahren, sei der Um- und Erweiterungsbau zeitlich auf Kurs, damit Bahn und Berggasthaus am 10. Mai die 110. Saison eröffnen können.