66 Aussteller zeigen sich im Zeitfenster

An der Lenk öffnet am Freitagnachmittag Regierungsrat Christoph Ammann, Berns Volks­wirtschaftsdirektor, in Begleitung von Toni Lenz, dem Berner KMU-Präsidenten, das Zeitfenster zur 5. Gewerbeausstellung.

Der Treichlerklub Strubelgruess umrahmt das offizielle Zeremoniell. In den vergangenen zehn Jahren, seit der letzten Gewerbeausstellung an der Lenk, hat sich am Fuss des Wildstrubels vieles verändert.

Das zehnköpfige Ausstellungs-OK um Toni Brand arbeitete intensiv und trug Ideen zusammen getreu dem Motto Zeitfenster. Dazu gesellten sich drei Gastronomiebetriebe, die für das leibliche Wohl der Ausstellungsbesucher besorgt sind.

Das einheimische Gewerbe und die Gastronomie bieten während dreier Tage (vom Freitag, 24. Mai, bis und mit Sonntag, 26. Mai) einen Einblick in ihr umfangreiches Leistungsangebot.

In den beiden Zelten und im Freien sowie in der Mehrzweckhalle präsentieren sich an 53 Ständen 66 Aussteller der Sparten Handwerk, Detailhandel und Dienstleistungen mit ihrem vielseitigen und interessanten Wirken.

Lenker Gewerbe von A bis Z

Das Lenker Gewerbe von A wie Architektur bis Z wie Zimmerei ist sich zum Unternehmerischen auch der Wichtigkeit der Arbeitsplätze in der Region bewusst. Das Zeitfenster schenkt ebenfalls dem vielseitigen Lehrstellenangebot für die Jugendlichen seine Beachtung.