5G kommt auf leisen Sohlen

Die Funkantenne in Saanen soll auf den «neusten technischen Stand» gebracht werden. So heisst es in der Baupublikation des Anzeigers von Saanen. Was das genau bedeutet, erklärt Esther Hüsler, Mediendienst, Newdesk & Digital Experience von der Swisscom, auf Anfrage so: «Die Swisscom optimiert laufend ihre Netze, um den Bedürfnissen ihrer Kundinnen und Kunden entgegenzukommen.»