5 Tonnen Kirschlorbeer ausgegraben

Auf dem Teller statt im Kompost

Tomaten statt Blumen: «Schau mal, Salat!», ruft eine Besucherin in der Spiezer Bucht ihrem Begleiter zu. «Den könnte man essen.» Wie bereits asiatische Gäste zückt auch sie das Handy und postet das Bild via soziale Medien in alle Welt hinaus. Parallel zum Kampf gegen die Neophyten (siehe Haupttext) läuft in Spiez unverändert die Aktion «Gemüse statt Blumenflor».



Werden Salat und Gemüse ­geklaut? Werkhofleiter Markus Schärer verneint und freut sich, dass die Idee nach etwas Anlaufzeit derart gut ankommt. «Der Sommerflor kostete die Gemeinde jährlich wesentlich mehr als die Gemüsesetzlinge, die wir über die Gartenbauschule Hünibach und bei der Gärtnerei Rindlisbacher beziehen.» Er gibt zu: «Sicher ist der Unterhalt auch aufwendig. Doch landet das Resultat auf dem Teller, statt am Ende der Saison auf dem Kompost.»



Weiterverwenden statt vernichten ist auch beim Kreisel am Kronenplatz Programm. Dessen Wasserpflanzen dürfen weiterleben. Aufs Läset-Wochenende hin musste das vom Werkhofgärtner-Duo Werner Bieri und Nina Suter gestaltete und viel beachtete Biotop weichen. Die Wasserpflanzen erfreuen nun Hotelgäste in den Weihern der Parkanlage unterhalb des Seaside-Gebäudes des ABZ Spiez. (gls)