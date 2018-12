An der Lenk kam es am Donnerstag gegen 14.30 Uhr zu einem schweren Skiunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge waren oberhalb der Mittelstation Metsch ein Skifahrer und ein Mädchen, das ebenfalls auf Skiern unterwegs war, zusammengeprallt. Das Kind wurde beim Zusammenprall schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilt.