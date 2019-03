Der Friedhof Grindelwald ist in die Jahre gekommen. «Alle Wege sind in einem schlechten Zustand», erklärte Gemeindepräsident Christian Anderegg an der Pressekonferenz zu den neusten Gemeinderatsbeschlüssen. Weiter sei beispielsweise die Mauer Nordost in einem sehr schlechten Zustand. «So sind Mauerteile ausgebrochen, und in einem Bereich ist die Mauer verformt.» Neben dem sanierungsbedürftigen Zustand sei ein weiteres Problem, dass der Friedhof nicht behindertengerecht sei.