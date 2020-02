4,5 Jahre Freiheitsstrafe für brutalen Vergewaltiger

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland, liest sich wie eine Horrorgeschichte. Es geht um qualifizierte Vergewaltigung, mehrfache qualifizierte sexuelle Nötigung, Gefährdung des Lebens und drei weitere Delikte.

Die Tat geschah in einer Frühlingsnacht des letzten Jahres in einem Dorf im Berner Oberland. Nach Betriebsschluss in einer Bar näherte sich ein 19-jähriger Schweizer der Serviceangestellten und hielt sie fest. Diese wehrte sich, worauf der Täter dem Opfer eine Hand auf den Mund legte und es während mehreren Minuten am Hals würgte.