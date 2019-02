Dieser Vorgang destabilisiert den Fels so lange, bis er den Halt verliert und abstürzt.» Loretan will mit Bergführerkollegen in drei Wochen an der betreffenden Stelle eine umfangreiche Felsräumung machen, ehe mit den Reparaturarbeiten für die talseitig zerstörte Abgrenzmauer begonnen werden kann.

«Eine Lösung finden»

Eine erste Schadenschätzung durch den Bäuertpräsidenten Hansueli Rauber beläuft sich auf über 200'000 Franken – das sind enorme Kosten für eine Bäuert. Der Kandersteger Gemeinderatspräsident Urs Weibel dazu: «Mir ist bewusst, dass die Bäuert Gastern schon mit dem normalen Unterhalt der Strasse herausgefordert ist.

Ein Ereignis wie das vorliegende trifft die Bäuert enorm. Die Gemeinde Kandersteg wird sicher zu gegebener Zeit mit der Bäuert zusammensitzen und eine Lösung finden.»

Absolutes Verbot

In grosse Gefahr begeben sich offenbar immer wieder Wanderer und Skitourenfahrer, welche die im Winter gesperrte Gasterntalstrasse trotz Beschilderung und geschlossener Schranke begehen.

«Es ist unglaublich, aber am Montag standen wir keine fünf Minuten bei der Abbruchstelle oben, als bereits Wanderer vom Gasterntal zurückkamen und mitten durch die wild auf der Strasse herumliegenden Felsbrocken schritten», erzählt Bäuertpräsident Hansueli Rauber. Entsprechend sein Aufruf: «Die Gasterntalstrasse ist gesperrt!»