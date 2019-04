40 Meter sorgen für neue Diskussionen

Die Aufregung war einigermassen gross, als am 11. Dezember 2018 André Chevrolet (FDP) im Interlakner Parlament eine Motion einreichte, die für die Marktgasse einen Einbahnverkehr verlangte. Doch die Aufregung war einseitig, und zwar nördlich der Aare. In Unterseen regte sich rasch einmal politischer Widerstand. Die FDP-Ortssektion, notabene also die Schwesterpartei, und der Stedtli-Leist kündigten an, eine Gegeninitiative zu prüfen. Grund für die Empörung: Das Gewerbe sei auf eine in beiden Richtungen offene Verbindung Interlaken–Unterseen angewiesen, und eine Umleitung würde die schon heute stark befahrene Bahnhofstrasse noch zusätzlich belasten.