Der Skifahrer war am Sonntag um zirka 11.30 Uhr in Grindelwald im Skigebiet First unterwegs. Auf der Abfahrt Stepfi in Richtung Oberer Gletscher im Bereich Brandtor kam der Mann aus noch ungeklärten Gründen zu Fall.

Nach der Erstbetreuung durch den Pisten- und Rettungsdienst First, wurde er in kritischem Zustand mit einem Helikopter der Air Glaciers ins Spital geflogen, wo er am Folgetag seinen schweren Verletzungen erlag. Beim Opfer handelt es sich um einen 38-jährigen Österreicher, welcher im Kanton Basel-Stadt wohnhaft war.