30 Leute erspähten rund 50 Vogelarten

An der traditionellen Frühjahrsexkursion – organisiert durch den Vogelschutzverein Bödeli und geleitet von Michael Straubhaar und Marco Hammel (unter anderem auch für die Vogelwarte Sempach unterwegs) – nahmen 30 Interessierte allen Alters teil.

Im Gegensatz zu den Vorjahren war die Witterung eher warm und regenfrei. Der strenge Winter, dann der eher ungewöhnliche warme April liessen die Pflanzen und die Blätter an den Bäumen prächtig wachsen.

Dies erschwerte etwas die Sicht, dennoch konnten nebst ­Biberspuren und Fuchsbegegnungen doch viele Vögel ausgemacht werden. Um die 50 Arten konnten gesichtet werden: Speziell zu erwähnen sind Baumfalke, Feldschwirl, Teichrohrsänger, Teichrohrammer und Wendehals, Sommergoldhähnchen, Fitis, Kohl- und Blaumeisen, Mönchsgrasmücke, Kleiber und viele mehr.

Viele Wasservögel sind entweder in der Brutzeit oder unterwegs wie die beobachtete Gänsesäger-Mama, die ihre drei Jungen bereits «ausführte».

Neue Infostelen

Im Naturschutzgebiet Weissenau sind neue Infostelen in Deutsch und Englisch an verschiedenen Stellen angebracht worden. Es zeigt nun genau, wo Mensch und Tier sich aufhalten dürfen. Weiter ist der Holzsteg in der Mitte des Naturschutzgebietes saniert worden. Das Gebiet ist ein Rückzugsort für viele Tiere (Vögel, Rehe, Füchse, Biber, Eichhörnchen), aber auch ein Rastplatz für ziehende Vögel.

Einige Seeuferstrecken nahe dem Weissenaugebiet sind wegen ihrer geologischen Art kaum zugänglich (so auch das Teilstück von Därligen nach Interlaken). Auch dieses Stück ist von enormer Bedeutung: Unterschiedliche Vögel, Ringelnattern und Wasservögel fühlen sich dort aufgrund der «fehlenden» Zivilisation wohl.

Nächster Anlass: Ausflug nach Oberried unter dem Motto «Festival der Natur» – auf den Spuren von Mehlschwalben und anderen Arten am Sonntag, 27. Mai. Treffpunkt: 8 Uhr, Bahnhof Oberried. Neophyten-Kunde: Mittwoch, 20. Juni. Ort noch offen, Tel. 076 250 20 29. (pd)