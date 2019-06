30'000 Personen besuchten das Jodlerfest

Dass diese Feste quasi vor seiner Haustüre stattfänden, sei nicht so entscheidend, sagte Ammann, aber dennoch eine «sympathische Visitenkarte», die dem Kanton Bern gut anstehe.

In Anlehnung an das Jodellied «E gschänkte Tag» von Adolf Stähli wies Ammann darauf hin, dass die Festivitäten in Brienz «ein geschenktes Wochenende» seien.

Schöne Eindrücke

Bernhard Fuchs, OK-Präsident des 52. Bernisch-Kantonalen Jodlerfests, strich die «Emotionen» heraus, welche ein Anlass wie dieser mit sich bringt. «Wir könnten ganz einfach eine Whatsapp-Gruppe gründen, dort mit einem Knopfdruck ein paar Töne reinspielen und sofort an unzählige Empfänger weiterleiten», brachte Fuchs als Idee ein. «Aber so wirds nicht funktionieren», fügte Fuchs an und machte deutlich, dass «Erinnerungen von Begegnungen und Gesprächen eben tiefer gehen».

Er werde jedenfalls von all den schönen Eindrücken zehren und dankte allen Helferinnen und Helfern für deren Einsatz. «Von den tollen und positiven Eindrücken werde ich noch lange zehren», schloss der OK-Präsident seine Ansprache.

Wettvorträge und Auftritte

Mit einem feierlichen Festakt wurde am Freitagmittag das 52. Bernisch-Kantonale Jodlerfest in Brienz eröffnet (wir berichteten). Der Freitagabend sowie der ganze Samstag standen im Zeichen der zahlreichen Wettvorträge bei insgesamt sechs Austragungsorten. Ob Jodeln, Alphorn- und Büchelblasen oder Fahnenschwingen, mit viel Herzblut wurden die zahlreichen Vorträge in den unterschiedlichsten Kategorien vorgetragen.

Neben den Wettvorträgen waren es aber auch die spontanen Auftritte, verteilt im ganzen Dorf, die rundherum für viel Freude und Begeisterung sorgten. Ein besonderes Highlight erwartete die Besucher zum Abschluss mit dem Festumzug am Sonntagnachmittag. Mit 35 Sujets repräsentierten die teilnehmenden Formationen eine breite Palette aus Brauchtum und Kultur.

Umrahmt wurde der Umzug von musikalischer Unterhaltung durch Jodlerclubs, Musikgesellschaften, Trychelvereine, Drehorgel sowie Alphorn- und Büchelbläser. Diverse Tierformationen, darunter Hunderassen, Lamas und Geissen, verliehen dem Festumzug eine lockere Stimmung.