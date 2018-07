30'000 Fans schauten die WM

«Über 30'000 Fussballfans schauten sich die WM-Spiele auf dem Stadthausplatz in Unterseen an», schreiben die Veranstalter der Jungfrau World Events GmbH (JWE). Die JWE sowie die Standbetreiber seien mit dieser Besucherzahl sehr ­zufrieden. Die Unterstützung durch die Standortgemeinde Unterseen, die Gemeinde Interlaken, die Tourismusorganisation Interlaken, die Hauptpartner sowie weitere regionale Partner sei entscheidend gewesen. «Ohne diesen Support wäre eine solche Umsetzung nicht möglich gewesen», so die JWE. Nun würden bereits wieder die Abbauarbeiten beginnen.

Das Achtelfinalout der Schweiz habe kaum etwas an der Besucherfrequenz geändert. Dass Interlaken so ein multikultureller Ort sei, habe viel dazu beigetragen. Man habe im letzten Monat unzählige unterschiedliche Fanshirts gesehen. Und auch Petrus sei ein waschechter Fussballfan gewesen, was dazu beigetragen habe, dass der grosse LED-Screen auf dem Stadthausplatz dem Fernseher zu Hause vorgezogen wurde.

Je nach Attraktivität des Spieles waren bis zu knapp 2000 Zuschauer am Public Viewing. Ob es auch in vier Jahren bei der 22. Fussballweltmeisterschaft in Katar und damit im November/Dezember ein Public Viewing geben wird, darüber würden die Gemeinden Interlaken, Matten und Unterseen entscheiden. (ngg/pd)