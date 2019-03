Das Rauchverbot im Kanton Bern ist seit knapp zehn Jahren in Kraft. Die Feldschützen Lauterbrunnen waren viel früher. Sie erliessen in ihrem Gründungsjahr vor 200 Jahren ein solches in ihrem Schiessstand.

Schon damals ging es um die Gesundheit der Schützen. Aber nicht Nikotin war das Problem: Jeder Schütze trug Schiesspulver in einem Säckchen mit sich herum. Diese Anekdote erzählt Martin Schmied. Er ist OK-Präsident des 200-Jahr-Jubiläums der Feldschützen.