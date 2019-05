13'000 Kilometer für das Kindeswohl

Einer der Gäste an der vierten Generalversammlung des Geburtshauses Simmental-Saanenland Maternité Alpine Zweisimmen war ein ganz junger: Anina, die vor wenigen Monaten im ­Geburtshaus das Licht der Welt erblickt hatte.

Weiter konnte ­Präsidentin Anne Speiser 44 Genossenschafter begrüssen, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.

Jede zweite Spontangeburt

Co-Leiterin der Maternité, Marianne Haueter, und Speiser erläuterten an der Versammlung die Nutzungsdaten des Geburtshauses. 51 Prozent der spontan geborenen Kinder aus der Region Obersimmental-Saanenland kamen in der Maternité Alpine zur Welt.

Die Nachfrage nach dem einzigen geburtshilflichen Angebot in der Region sei konstant. Das Geburtshaus, das 24 Stunden am Tag das ganze Jahr über offen ist, schliesse eine grosse Lücke in der Grundversorgung.

«Eindrücklich ist, dass die Hebammen für ihre Nachsorgebetreuung rund 13000 Kilometer zurückgelegt haben.»Aus der Mitteilung derMaternité Alpine

Die meisten Frauen, die aus medizinischen Gründen nicht zur Geburt aufgenommen werden konnten, kehrten für die Wochenbettbetreuung in die Maternité Alpine zurück. Die Nachfrage nach dem geburtshilflichen Dienst sei ebenfalls gestiegen, besonders an den Wochenenden und nachts.