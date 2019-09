100-Jahr-Feier auf der Tellenburg

Ihre Präsidenten Philipp Zaugg, Beat Schranz, Miriam Schneider und Silvia Schär haben sich dem Organisationskomiteepräsidenten Hansruedi Wandfluh zur Seite gestellt, dazu kamen die Frutiger Gemeinderätin Marianna Bütschi und Grossrat Kurt Zimmermann. Mit dem Verein Freunde der Tellenburg hat das OK einen Partner gefunden, dessen Festinfrastruktur es übernehmen konnte und der für Verpflegung sorgte.

Hansruedi Wandfluh blickte auf die Geschichte zurück. Am Anfang stand die Rede, die Ruedi Minger, Landwirt aus Schüpfen und späterer Bundesrat, am 24. November 1917 im Berner Bierhübeli hielt. Er war Bauer und Bauernfunktionär und plädierte für eine Partei, welche die unter Druck geratene Landwirtschaft politisch stützte. Am 15. Dezember 1918 kamen im Landhaus Frutigen 350 Leute zusammen, um eine Sektionsgründung zu diskutieren.

Gottfried Gnägi, dessen Sohn später Bundesrat wurde, überzeugte. Eher Bedenken hatte der Notar und Nationalrat Arnold Gottlieb Bühler, der für die Entwicklung des Tals viel getan hatte. Er blieb beim Freisinn. Aber man beschloss nach der Parteigründung am 2. Februar 1919, dass es «Handreichungen gegen die Linksstehenden» geben werde. Im Kanton Bern wurde die SVP die staatstragende Partei.

News mit Leintuch

Alt-Regierungsstatthalter Christian Rubin stellte das Leben im Kandertal um 1919 vor. Mit weissen Leintüchern zeigte man Gutes an wie eine Geburt, mit schwarzen Unglückliches wie den Tod. Offizielle Nachrichten vermeldete ein Umsager. Ersatzkaffee und Geissenmilch waren gewünschte Innovationen. Schieferbau und Zündholzproduktion waren zum Erliegen gekommen. Im Bären in Reichenbach suchten russische Herren die besten Arbeitskräfte aus, die sie nach Russland mitnahmen.

Als erster Festredner begrüsste SVP-Schweiz-Präsident Albert Rösti die SVP-Familie. Im Frutigland ist für den gebürtigen Kandersteger die Familienbande eng. «Die Tätigkeit im Tal war für mich das Wichtigste und hat mich geprägt. Man darf die Wurzeln nie vergessen», sagte er.