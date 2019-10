In Seeberg ist es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt und ins Spital gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein Auto auf der Bernstrasse von Höchstetten herkommend in Richtung Seeberg. Zeitgleich war ein anderes Auto in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Wie die Kantonspolizei mitteilt, kam es aus noch ungeklärten Gründen im Bereich der Mittelinsel beim Dorfeingang Seeberg zu einer Kollision zwischen den beiden Autos.