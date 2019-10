Alle vier Jahre präsentiert sich das Gewerbe aus Aarwangen, Bannwil und Schwarzhäusern der Bevölkerung mit einer grossen Ausstellung, der GEA. Am nächsten Wochenende ist es wieder so weit. Der Rundgang auf dem Areal Sonnhalde beginnt im grossen Zelt, dort gibt OK-Präsident Daniel Andres Auskunft, wenn er nicht gerade von Handwerkern oder am Telefon verlangt wird.