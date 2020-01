Zürcher Erfolg in Langenthal

Die Schweizer Fraueneishockey-Elite hat sich in der Langenthaler Schorenhalle getroffen. Auf dem Programm stand das «Final Four Weekend», an dem die vier besten Klubs um den Cupsieg kämpften. Im sonntäglichen Finalspiel setzten sich die ZSC Lions mit 5:2 gegen den SC Reinach durch. Im ZSC-Team figurieren mit Alina Marti und Lara Christen auch zwei Oberaargauerinnen.