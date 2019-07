Im Jahr 2000 verwandelte sich die Langenthaler Marktgasse über mehrere Tage erstmals in ein Open-Air-Kino. Dieses Jahr, vom 4. bis 14. August ist es wieder so weit – dann steht die 20. Durchführung an. Die beiden Organisatoren Rita Soom und Marcel Marti feiern den Einstieg am 2. und 3. August gemeinsam mit der Langenthaler Fasnachtsgesellschaft am einmaligen Sommernachts-Fescht. Tags darauf wird der erste Film über die Leinwand flimmern. Für die beiden Schweizer Filme «Wolkenbruch» und «Zwingli» verlosen wir je 2x2 Tickets sowie 2x2 Fest-Pins für das Sommernachts-Fescht. Senden Sie uns heute Montag eine E-Mail und nennen Sie den Anlass, den Sie besuchen möchten, sowie Ihren vollen Namen und Ihre Adresse. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden daraufhin direkt von uns kontaktiert. langenthalertagblatt@bernerzeitung.ch