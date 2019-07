Wo die Schatz- auch eine Spurensuche ist

Im Oberaargau lassen sich Schatzsucherinnen und Schatzsucher auch von rekordverdächtigen Temperaturen offenbar nicht abhalten. Während die BZ-Schatztruhen in Bern, Thun, Affoltern und Interlaken noch halbvoll sind, neigen sich die Schätze in der Truhe in Herzogenbuchsee allmählich dem Ende zu. Obs daran liegt, dass diese dort in der Badi auf ihre Entdeckung wartet? Wohl nicht nur – immerhin endet die Route auch anderswo mit einem kühlen Bad. Gelegen dürfte den meisten Schatzsucherinnen und Schatzsuchern der Ausflug mit Endpunkt Badi Buchsi gerade in diesen heissen Tagen trotzdem gekommen sein.