Wieder stirbt ein Angebot der Altenpflege

Spitex, Spitawo und Tabeo

Im Tageszentrum für Betagte (Tabeo) werden Menschen mit Einschränkungen gepflegt, zum Beispiel bei körperlichen oder psychischen Problemen oder Demenz. Die Spitawo AG bot fünf Entlastungsbetten an. Dort wurden vorwiegend ältere Menschen vorübergehend betreut, zum Beispiel nach Spitalaufenthalten oder um Angehörige zu entlasten.



Sowohl die Spitawo AG als auch Tabeo befanden oder befinden sich an der Murgenthalstrasse 14 in Langenthal, wo auch die Spitex Oberaargau AG ihren Standort hat. So konnten die drei Pflegedienstleister Synergien nutzen. Zudem sind sie auch organisatorisch miteinander verbunden. Die Spitex ist Mitglied im Trägerverein Tabeo, Spitex-Geschäftsführerin Sigrun Kuhn-Hopp hat dieselbe Funktion auch bei Tabeo inne. Das Brückenangebot Spitawo wurde im September 2016 denn auch von den beiden Organisationen zusammen ins Leben gerufen. (tg)