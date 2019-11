Wie viel Service public darf es sein?

Sechs Jahre ist es her, dass die Gemeinde Herzogenbuchsee das Budget 2014 mit einem Defizit von 2,1 Millionen Franken vorgelegt hat. Das habe den Gemeinderat damals beunruhigt, meinte Gemeindepräsident Markus Loosli (FDP). So stark, dass er, mit dem Ziel, einen weiteren Anstieg der Verschuldung zu vermeiden und den Finanzhaushalt wieder ins Lot zu bringen, 2014 eine umfassende Aufgaben- und Leistungsüberprüfung initiierte. Das Angebot sollte konsequent überprüft werden, sowohl auf der Ausgaben- wie auch auf der Einnahmenseite. «Wir haben uns Mühe gegeben, unter jeden Stein zu schauen», liess Loosli am Montag wissen. Am Informationsabend im Sonnensaal präsentierte der Gemeinderat die Ergebnisse der jahrelangen Arbeit.