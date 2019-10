Wenn der Zug bereits abgefahren ist

Man kennt es aus eigener Erfahrung oder hat es aus dem Bekanntenkreis gehört: Bis man am SBB-Schalter am Bahnhof Langenthal hat, was man will, kann es dauern. Pascal Dietrich, Mediensprecher der Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr (IGöV) Oberaargau und Stadtradt in Langenthal (FDP), sagt es auf Anfrage so: «Einen Kauf mit einem Gang auf den Zug zu verbinden, ist kaum möglich. Bis man bedient ist, ist der Zug meist abgefahren.»