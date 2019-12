Wenn der Auftritt nicht die einzige Prüfung ist

Als vor zehn Jahren in Madiswil die Sage vom Linksmähder aufgeführt wurde, sass Lara Itten, heute Studentin an der Pädagogischen Hochschule (PH) in Bern, im Publikum. Und die damals Zwölfjährige langweilte sich keineswegs an der auf der Bühne gegebenen Geschichtslektion aus der Zeit des Schweizerischen Bauernkriegs im 17. Jahrhundert. Nein, seit damals stand vielmehr fest, dass sie einmal in ihrem Leben dort mitspielen wollte. Nun ist es so weit: Lara Itten tritt als Anna Ammann auf, die Frau eines Bauern, der auch im Chorgericht, dem kirchlichen Gericht des Dorfes, sitzt.