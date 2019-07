Waren die Mietkosten für das Betagtenzentrum zu hoch?

Seit die Schliessung des Tageszentrums für Betagte (Tabeo) in Langenthal bekannt wurde, macht in der Stadt das Gerücht die Runde, die zu hohen Mietkosten an der Murgenthalstrasse seien ausschlaggebend gewesen für die finanziellen Schwierigkeiten des Vereins. Tabeo bezog Ende 2015 zusammen mit der Spitex Räumlichkeiten in der Überbauung Rankmatte. Vorher war das Angebot im Hochhaus an der Haldenstrasse beheimatet und früher einmal in Herzogenbuchsee.