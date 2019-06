Von Damaskus in den Oberaargau

Zum Gespräch in einem Langenthaler Café treffen Ahmad Al Rayyan und Shireen Ali ein: Klar, sie seien «very busy» so kurz vor der gemeinsamen Ausstellung Fluchtpunkt im Kunstkreis 49 in Lotzwil, die am Sonntag mit einer Vernissage eröffnet wird. Die beiden wirken herzlich und freuen sich, über ihre Kunst zu sprechen. In Englisch, obwohl Ahmad Al Rayyan auch gut Deutsch spricht. Noch viel komplizierter sei das Schweizerdeutsch, sind sich die beiden einig. Sie lachen, rollen mit den Augen, während sie einen Kaffee bestellen. In Syrien werde meistens Matetee getrunken. Auf die Frage, ob sie ein Gericht besonders gerne mögen, schwärmt Shireen Ali von Älplermagronen mit Käse und Zwiebeln.