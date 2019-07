Es war kein Zustand mehr bei der Pfadi Siwa: Nachdem ihnen die Lokalität auf dem Gugelmann-Areal gekündigt wurde, waren die Nachfolger von Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell in Roggwil, Wynau und Aarwangen zwar froh, dass ihnen die Gemeinde Roggwil in der Zivilschutzanlage beim Gemeindehaus Räume zur Verfügung stellte. Doch ein Keller und Pfadi, das passe nicht zusammen, sagt Abteilungsleiter Marcel Bucher alias Findus. «Pfadfinder wollen an die frische Luft.»