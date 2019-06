Vandalen gefasst

In der Nacht vom 9. auf den 10. März wurden im Raum Wiedlisbach mehrere Sachbeschädigungen begangen. Entlang des Riebeliwegs, der Eiche, der Holzgasse, des Neumattwegs und der Sonnhalde waren insgesamt 25 Briefkästen und ein Lebensmittelautomat beschädigt worden.Nun hat die Kantonspolizei Bern die Ermittlungen abgeschlossen. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung und gestützt auf eigene Abklärungen, hätten sieben mutmassliche Täter identifiziert werden können, teilt sie mit. Den jungen Männern werden Sachbeschädigungen in 26 Fällen zur Last gelegt. Zum Tatzeitpunkt waren alle Beschuldigten 16 bis 17 Jahre alt. Sie werden sich nun vor der Jugendanwaltschaft verantworten müssen (swl).