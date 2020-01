Die Schweiz ist ein Einwanderungsland. Jeder vierte Mensch hat hierzulande keine schweizerische Staatsangehörigkeit. Hinzu kommen viele, die nachträglich eingebürgert wurden. Das macht einen grossen Teil der Bevölkerung aus, der auch Wurzeln in anderen Ländern hat. Jene, die als Arbeitsmigranten in den 1980er-, oder als Flüchtlinge (vor allem aus Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, aus Sri Lanka und der Türkei) in den 1990er-Jahren die Schweiz kamen, kommen nun langsam in das Pensionierungsalter.