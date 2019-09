Ruedi und Heinz, die beiden Kult-Senioren des Theaterduos Strohmann-Kauz, kehren mit einem neuen Stück auf die Bühne zurück. Diesmal machen sich die beiden Senioren auf und davon aus dem Altersheim, um in ihrer an sich längst geschlossenen Stammbeiz so manchem aufsässigen Zeitgenossen und sitzengebliebenen Kameraden zu begegnen. Was mit einem Ausflug in die Erinnerung beginnt, wird bald auch zu einem Kampf für einen neuen, alten Zufluchtsort.