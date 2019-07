Unabhängigkeit als oberstes Gebot

Der Aufbau der regionalen Bauverwaltung mit Sitz in Herzogenbuchsee geht in die nächste Runde. Dies, nachdem sich die Gemeindeversammlungen in Berken, Inkwil, Niederönz, Ochlenberg, Seeberg und Herzogenbuchsee im Juni alle deutlich für die Einführung des Kompetenzzentrums Bau Oberaargau-West ausgesprochen haben. Nach dem «Ja» soll nun umgehend die Rekrutierung des erforderlichen zusätzlichen Personals in Angriff genommen werden: Es werden eine Geschäftsleiterin oder ein Geschäftsleiter (Stellenbeginn voraussichtlich ab 1. November) sowie eine bis zwei Bauinspektorinnen bzw. Bauinspektoren (ab 1. Dezember) gesucht.

Vollständige Trennung

Zudem hat der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien die organisatorische Unterstellung des Kompetenzzentrums festgelegt. Er hat beschlossen, dass das Kompetenzzentrum als eigenständiger Fachbereich der Präsidialabteilung unterstellt wird — und nicht wie ursprünglichvorgesehen der Bauabteilung. Mit der Unterstellung unter die Präsidialabteilung könne eine vollständige Trennung von der instruierenden Verwaltungseinheit und der beschlussfassenden politischen Behörde erreicht werden, womit Interessenkonflikte zum Vornherein ausgeschlossen werden könnten, heisst es in einer Medienmitteilung.

Zudem werde in keinem Fall der Eindruck erweckt, dass die politischen Behörden von Herzogenbuchsee via Kompetenzzentrum in baurechtlichen Fragen der Anschlussgemeinden Einfluss zu nehmen versuchten. Für die künftige Geschäftsleiterin respektive den Geschäftsleiter des Kompetenzzentrums bedeutet das, dass sie oder er administrativ direkt dem Gemeindeverwalter und fachlich der Baukommission respektive den Gemeinderäten der jeweiligen Anschlussgemeinden unterstellt ist.

Ausschuss gebildet

Nicht nur die Leitung für das Kompetenzzentrum Bau Oberaargau-West muss rekrutiert werden – nach der Kündigung von Daniel von Bergen sucht die Gemeinde ebenfalls eine neue Leiterin oder einen Leiter für die eigentliche Bauabteilung (wir berichteten). Wie der Gemeinderat nun mitteilt, wird gestützt auf die Personalverordnung die Stelle Anfang August mit einer Bewerbungsfrist bis 31. August öffentlich ausgeschrieben. Die Wiederbesetzung habe per 1. Januar 2020 oder nach Vereinbarung zu erfolgen. Für das Rekrutierungsverfahren wurde eigens ein Ausschuss gebildet. Dieser besteht aus Markus Loosli (Gemeindepräsident), Christoph Sutter (Gemeinderat Ressort Bau), Rolf Habegger (Gemeindeverwalter/Personalchef) und Brigitte Keusch-Fliesser (Fachbereich Personal). (swl)

