Streit um Zahlen statt negative Schlagzeilen

Für Huttwil war es eine positive Meldung: Der Leerwohnungsbestand im Zentrum des oberen Langetentals war von 14,68 auf noch 8,15 Prozent zurückgegangen. Es konnte damit den mit unangenehmen Schlagzeilen verbundenen Spitzenplatz im Statistischen Atlas der Schweiz abgeben (wir berichteten). Mehr erstaunt als erfreut war jedoch Christine Seidler. Sie ist Professorin für urbane Entwicklung und Mobilität an der Berner Fachhochschule in Burgdorf und betreut das Projekt Städtliwerkstatt. In diesem Zusammenhang haben sie und ihre Mitarbeitenden in den letzten Monaten umfangreich geforscht. «In unseren Daten konnten wir einen solchen Trend bisher nicht feststellen», erklärt sie.