Steht der Feuerteufel vor Gericht?

Gesichert sei, dass es nach der Verhaftung des damals 27-jährigen Mannes im Juli 2018 in Herzogenbuchsee nicht mehr gebrannt habe. Das erklärte Staatsanwältin Géraldine Kipfer in ihrem Parteivortrag. Vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau stand ein Mann, dessen Antworten auf die Fragen von Gerichtspräsident Roger Zuber meistens ziemlich kurz ausfielen. «Das weiss ich nicht mehr» oder «Dazu kann ich nichts sagen». Und das scheint auch in der Voruntersuchung so gewesen zu sein.