Das langsame, passive und breite Gangbild korrigieren, das möchte die X10D AG. Das Start-up-Unternehmen an der Wiesenstrasse in Langenthal begann bereits vor zehn Jahren, einen Schuh zu entwickeln, der die Bewegungsmuster verbessern und so Verletzungen, Abnützungen und Schmerzen vorbeugen soll. Hinter der Firma stehen der Physiotherapeut Jan Swager van Dok, Tochter und Designerin Nina Swager van Dok sowie Tobias Schumacher von Intersport Langenthal.