Schütze von Wangen ist «ausserordentlich uneinsichtig»

Ende September 2018 gefährdete ein 30-jähriger Türke in Wangen an der Aare das Leben mehrerer Personen. In Dreierbesetzung unter der Führung von Präsidentin Nicole Fankhauser sprach das Regionalgericht Emmental-Oberaargau deshalb eine unbedingte Freiheitsstrafe von vier Jahren und sieben Monaten aus.